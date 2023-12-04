‘Esas engel zalime mani olmamaktır’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"nde programa katıldı. Kurtulmuş, "Esas engel aklı olduğu halde şuursuz olmaktır. Esas engel eli olduğu halde, zalime mani olmamak, mazlumun elinden tutmamaktır. Esas engel dili olduğu halde dili hayra kullanmamak, dili şerrin emrine vermek zalimin sözcüsü olmaktır" dedi.

KURUMLAR SEFERBER

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "2005 yılında çıkartılan engelliler yasasıyla birlikte Türkiye'de engelliler alanında çok önemli adımlar atılmıştır. Ama daha atılacak çok adımların olduğunu da biliyoruz. Örneğin eğitim ve istihdam alanında engelli evlatlarımızın, kardeşlerimizin bütün meselelerinin çözülebilmesi için devlet olarak kurumlarımızı seferber ediyor, gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde biliyoruz ki engellerin önü açıldığı zaman nice büyük başarılara, bireysel hayatlarında başarılarını ortaya koyabiliyorlar. Hepimizin bildiği bir kaç ismi hatırlayarak demin Yararlı Ceylanlar korosu evlatlarımızı seyrederken aynı şeyleri hissettim. Kim bilir onların arasından, şu anda salonda bulunan engelli kardeşlerimizin arasından nice başarılı insanlar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

GÖNÜL GÖZÜ UYANIKLIĞI

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Esas engel aklı olduğu halde şuursuz olmaktır. Esas engel eli olduğu halde, zalime mani olmamak, mazlumun elinden tutmamaktır. Esas engel dili olduğu halde dili hayra kullanmamak, dili şerrin emrine vermek zalimin sözcüsü olmaktır. Esas engel, ayakları olduğu halde ayakları insanların hayrına değil şerrin emir erliğine tahsis etmektir. Dolayısıyla diyoruz ki Allah her birimize hem gönül gözü uyanıklığıyla hem zihin berraklığıyla hem elimizdeki, dilimizdeki hayra meyletmek isteyen ve müsait olan bu insani özelliklerimizi en iyi şekilde kullanmayı nasip etsin."

AİLE ODAKLI PROGRAMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmalarından bahsetti. Göktaş, "Temel görevimizin bütün vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine uygun, sosyal politikalar geliştirmek ve hizmetlerimizi bu temelde düzenlemek olduğunun bilincindeyiz. Tüm vatandaşlarımız için eşit fırsatlar sunmayı hedefliyor, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza ise daha özenli ve hassas yaklaşıyoruz. Bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımız için aile odaklı hizmet programları yürütüyor, hizmet modelleri ile engelli bireylerin şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz" dedi.