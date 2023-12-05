Emine Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesin yıl dönümü dolasıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tecrübenin, irfanın ve Anadolu ruhunun taşıyıcısı Türk kadınının, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında da öncü olacağına yürekten inanıyorum. Tarihimizin dönüm noktalarından, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 89. yılını kutluyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyorum."