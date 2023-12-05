‘Kahramanlar’dan büyük temizlik

MİT, PKK/YPG'nin Suriye/ Tel Rıfat bölgesindeki teknik cihaz ve drone sorumlusu olan 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş'i, Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, Kahramanlar-32 Operasyonu kapsamında Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bager Öndeş, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'nin teknik cihaz ve drone sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Örgütün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği droneları geliştiriyordu. Geliştirdiği bu araçlarla güvenlik güçlerimize ve ÖSO/SMO'ya karşı eylemler düzenlediği için MİT'in hedef listesindeydi.

KRİTİK OPERASYON

Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan Bager Öndeş, MİT'in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş'i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Dargeçit ilçesinde Kahramanlar- 32 Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı'nca, Alayurt Mahallesi kırsalına görevlendirilen 2 silahlı insansız hava aracı tarafından içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen araç takibe alındı. Çıkan çatışmanın arından kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlattı. Teröristlerden birinin kırmızı kategoride yer alan 'Rodi Hayri' kod adlı Orhan Elma olduğu belirlendi. Diğer teröristin de kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terörist Orhan Elma'nın, 2'si güvenlik görevlisi 5 şehit ile 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere 12 yaralının olduğu toplam 4 eylemin talimatını verdiği belirlendi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.