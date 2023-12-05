Körfez’de korkutan deprem

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

FAYLAR KIRILABİLİR

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Marmara'da çok sayıda aktif fay var, birisi de Gemlik fayı, muhtemelen bu fayda oluştu. Artçı sarsıntılar da olabilir" dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremi değerlendirdi: "Her an olmak kaydıyla Marmara'da depremin olma olasılığı 30 yıl içinde yüzde 64 diye yayınladılar. Şimdiye kadar 24 senemiz geçti. Dolayısıyla Kumburgaz ve Tekirdağ fayı depremi oluşturacak. Bu iki fay aynı anda kırılırsa depremin