Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını bildirdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "MENGENE-2 OPERASYONUNDA"

18 kişi göz altına alındı, 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8.771 ekip, 27.328 personelin katılımıyla düzenlenen "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonunda;

Yasadışı Bahis uygulamasında;

4 yasa dışı bahis oynatılan işyerinde,

25 yasa dışı Bahis Oynatan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

59 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232.767 TL para cezası uygulandı.

12.683 işyeri ile deniz araçları ve 262 dernekte yapılan Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulamasında;

18 şahıs gözaltına alındı,

99 şahıs hakkında adli işlem,

104 şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1.114.093 TL para cezası uygulandı,

95 umuma açık işyerine idari işlem yapıldı, 8 işyeri kapatıldı.

Mengene-2 Operasyonunda ayrıca;

4 adet av tüfeği,

10 adet ruhsatsız tabanca,

5 adet kurusıkı tabanca,

2 adet tombala makinesi,

4 adet kumar/oyun makinesi,

67.675 TL para, muhtelif miktarda döviz,

Muhtelif miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun