Bakan Koca: Başkan Erdoğan’dan yardım isteyen Gazzeli çocuklara ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den şu ana kadar Türkiye'ye 114 hasta ve 84 refakatçi getirildiği belirtti. Hasta transferiyle ilgili Türkiye, İsrail ve Mısır'dan oluşan 3'lü koordinasyon ekibinin çalıştığını ifade eden Bakan Koca, ekibin hasta transferi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Gazzeli çocuklara ulaşıldığı bilgisini verdi. Koca, "İki çocuğumuza da ulaştık, iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

SAHRA HASTANESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Hasta transferi konusunda Koca, "Şu ana kadar gelen hasta sayısı 114 ve 86 da refakatçi var. 63 yaşlarında iki hastamızı kaybettik. Diğer hastalarımızın ciddi sorunu görünmüyor. Yakın takipteler. Koordinasyon ekibi hasta transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ediyor" dedi.

SAHRA HASTANESİ KURACAĞIZ

Gazze'de sağlık hizmetini yerinde vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Koca, "Esas yapmak istediğimiz erken dönemde sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili ekibimiz Gazze'de üç yerleşim yeri incelemişti. Üç yerleşim yerinin de altyapı açısında uygun olmadığını gördük. Dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı, dün de Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde altyapısı daha iyi olan bu yerde sahra hastanesini kurma durumumuz olacak. Hastaları daha çok yerinde tedavi etme imkanımız olacak. 20 ambulansımız da sınır kapısında ruhsatları alınmış halde bekliyor. Sahra hastanesiyle birlikte onlar da hizmet verecekler. Ekiplerimiz içinden herhangi bir can kaybı yok. 3'lü koordinasyon ekibi ile birlikte güvenilir bir alanda sahra hastanesini kurma çabası içindeyiz" diye konuştu.

ERDOĞAN'A MESAJ GÖNDEREN GAZZELİ ÇOCUKLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen çocuklara ulaştıklarını söyleyen Bakan Koca, "İki çocuğumuza da ulaştık. Adreslerini tespit ettik ve iletişim halindeyiz. Türkiye'ye getirmek istiyoruz. İrtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ

Türk Tabipler Birliği ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirten Bakan Koca şunları söyledi: "Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil, tabip odalarında olmalı. Tabip odalarının amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalı. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum."