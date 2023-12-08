Demirtaş ailesinin acı günü

Yeni Asır Gazetesi Sayfa Sekreteri Melih Demirtaş, Milliyet Gazetesi Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve kız kardeşleri Selin Demirtaş'ın babası, Gülay Demirtaş'ın eşi olan gazeteci Turhan Demirtaş 62 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu vefat eden Demirtaş, dün İzmir Eşrefpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Karabağlar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, aile yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra iş, siyaset, sanat, ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Turhan Demirtaş, Türkiye'de yayın yapan hemen her gazetenin mizanpaj, baskı ve karanlık odalarında görev yapmıştı. Yeni Asır ailesi olarak meslektaşımıza başsağlığı, geride kalanlara sabır dileriz.