“Ege’yi barış denizi haline getirelim”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Atina'da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ı son olarak 2017'de ziyaret ettiğini hatırlattı.

DOSTANE İLİŞKİLER

Türkiye-Yunanistan münasebetlerinde olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istediklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile faydalı görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Aramızdaki diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemini vurguladık. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina Bildirgesi ile ilişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi en üst seviyede teyit etmiş olduk. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Başkan Erdoğan ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir. Başbakan Miçotakis ile terörle mücadele alanındaki işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğini de ele aldık. Lavrion Kampı'nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık."

ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK

Başbakan Miçotakis ile ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Erdoğan, görüşmede, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ege'yi bir barış ve iş birliği denizi haline getirelim istiyoruz. Atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok" dedi. Başkan Erdoğan ve Başbakan Miçotakis, ortak basın toplantısının ardından ortak çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezi'nde resmi törenle karşılandı.

ATİNA BİLDİRGESİ'NDE YAPICI İSTİŞARELER VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri konulu Atina Bildirgesi'ni de imzaladı. Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Atina Bildirgesi'ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak.

YUNAN GAZETECİ BAŞKAN ERDOĞAN'I 'HOŞGELDİNİZ' DİYE KARŞILADI

6 yıl aradan sonra Atina'ya giden Başkan Erdoğan, kendisine Türkçe "hoş geldiniz" diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı. Başkan Erdoğan, "Hoş bulduk, nasılsınız" dedi ve Kostidis'i eliyle selamladı.