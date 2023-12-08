Interpol’ün aradığı dolandırıcı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü şahıslar ile özellikle "Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Öldürme ve Cinsel Saldırı/İstismar" suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla bir operasyon başlatıldı. İstanbul genelinde tüm ilçe emniyet müdürlükleri ve operasyonel Şubelerin katılımıyla görevlendirilen, 216 ekip, 458 personel ile 245 adreste uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda aralarında;

3 CİNAYETE KARIŞMIŞ

62 yıl cezası olduğu öğrenilen ve 3 ayrı cinayet olayına karışan Bülent T., yağma suçundan 14 yıl kesilmiş cezası olan Maşallah A. Ve adam yaralamadan 8 yıl 9 ay cezası bulunan İbrahim Y.'nin de olduğu 76 hükümlü yakalandı.

"İNTERPOL TARAFINDAN ARANAN DOLANDIRICI YAKALANDI"

Bu uygulamanın ardından dün bir denetim daha yapan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri özellikle Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Öldürme ve Cinsel Saldırı/İstismar suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla sahaya çıktı. 40 ekiple yapılan operasyonlar sonucu aralarında İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan yabancı uyruklu dolandırıcı olan ve hakkında 17 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olan Nurbek Y'nin de aralarında bulunduğu 34 hükümlü daha yakalandı. Hükümlüler polis merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildiler.