‘Tartışılan içeriklere düzenleme kaçınılmaz’

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, son günlerde yayınlanan içeriklerle tartışılan Tiktok temsilcilerini dinledi. Komisyon Üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kendilerine Tiktok'un kapatılması için binlerce mesaj geldiğini söyledi.

'SANSÜRE KARŞIYIZ'

BURSALI "Bu kadar tepki varsa belli ki yapılanlar yetersiz. Denetim ve kontrol mekanizmasının daha ileri noktalara taşınması gerekiyor" dedi.

Toplantıda sunum yapan Tiktok Türkiye Temsilcisi Emir Gelen, 2023'te 16 milyon içeriğin engellendiğini ve kaldırıldığını söyledi.

TOPLANTIDA söz alan Bursalı, tartışılan içeriklerin Tiktok'ta yayınlanmasının ardından kendilerine birçok mesajın geldiğini, bu mesajlarda Türk aile yapısını ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek içerikler nedeniyle mecranın kapatılmasının talep edildiğini kaydetti.

AK Parti olarak yasaklama ve sansüre karşı olduklarını dile getiren Bursalı "Özgürlükler ve demokrasi, kamu düzeni ve kişi hakları sınırlarına geldiğinde tabi ki bir düzenlemenin olması gerektiğine de herkes katılacaktır. Gelinen noktada sanki daha negatife gidiş var. Başka şeyler daha yapılmalı diye düşünüyorum" dedi.