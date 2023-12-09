Yunan basınından Türkçe manşetler

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti, dünya basınında geniş yer bulurken, Yunan medyasında da olumlu mesajlarla verildi. Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir sayfanın resmen açıldığı ziyarette, Erdoğan ve Miçotakis'in karşılıklı işbirliği adımları, manşetlere taşındı. 'Ege'nin sakin sularını kilitliyorlar' manşetini atan Kathimerini gazetesi, iki liderin gülerek Atina Bildirgesi'ni ellerinde tuttukları bir fotoğrafı kullandı. Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea, "Anahtar kelimeler ve kodların çözülmesi" manşetiyle okurlarının karşısına çıkarken, Türkçe kelimeler sıraladı: Huzur, Ege, Azınlık, Lavrion, Kıbrıs, Lozan. Efimerida Syntakton gazetesi de Türkçe kelimeler kullanarak, "İletişimde kazan-kazan, diplomaside yavaş yavaş taktiği uyguladı" başlığını attı.