25 bin çocuk anne veya babasını kaybetti

İSRAİL'İN saldırıları sonucu Gazze'de yaklaşık 25 bin çocuğun ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybettiği, yaklaşık 640 bin çocuğun evlerinin yıkıldığı belirtildi. Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin (Euro-Med) açıklamasına göre İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 10 binden fazla bebek ve çocuğu öldürdü. Gözlemevine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava ve topçu saldırılarında, şu ana kadar 9 bin 77'si çocuk olmak üzere 23 bin 12 Filistinli öldürüldü. Yüzlerce çocuk bina enkazı altında, hayatta kalma şansı düşük şekilde kalırken, Euro- Med toplam çocuk ölümü sayısının 10 bini aşacağını öngörüyor.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, SU BORU HATLARINI BOMBALADI

İsrail savaş uçakları, Han Yunus şehrinin suyunu kesmek amacıyla Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan boruları bombaladı.

İsrail ordusu ayrıca Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yola da yoğun hava saldırıları düzenleyerek bu yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi ve böylece iki şehir arasındaki karayolu ulaşımını engellemiş oldu. İsrail savaş uçaklarının Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yolu ve su boru hatlarını bombalaması, İsrail'in suyunu keserek, yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını engelleyerek Han Yunus üzerindeki kuşatmasını sıkılaştırması anlamına geliyor.