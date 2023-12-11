‘AK Parti belediyeciliğini yaygınlaştıracağız’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'da ulaşım ve iletişim alanında yapılan yatırımları değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Muğla'daki AK Parti Belediyeciliğini daha da yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

'YOL HARİTASINI BELİRLEDİK'

Bakan Uraloğlu, "AK Parti hükümetlerimiz döneminde Muğla'ya birçok yatırım yapıldı. İlk bölünmüş yolların başladığı illerden biri Muğla'dır. Şimdiye kadar yaklaşık 371 kilometre bölünmüş yol yaparak ilimizdeki bölünmüş yol uzunluğunu 461 kilometreye çıkardık. Mevcut tek yolların çok büyük bir bölümünü iyileştirdik. Yaptığımız çalışmalarla yollarda konforu artırıp seyahat zamanını kısalttık" dedi. Muğla'dan Antalya, Denizli ve Aydın güzergahlarını da bölünmüş yol haline getirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sadece Denizli Kale istikametinde heyelan bölgesi olan bazı bölgeler hariç Muğla'dan diğer illere olan yolların bölünmüş yol olduğunu kaydetti.

Marmaris'e kadar olan bölünmüş yolun bitirildiğini de belirten Bakan Uraloğlu, "Oradan Datça'ya kadar olan yolun 50 kilometresini sıcak karışık kaplamayla yaptık. Muğla - Yatağan ve Muğla - Aydın yollarını bölünmüş yol olarak bitirdik. Yatağan - Milas ve Bodrum yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Milas ve Didim arasındaki bölünmüş yolu bitirdik. Sıcak karışık kaplamalarına devam ediyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, köylerdeki yol ve internet ağlarının da daha iyi hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"HAYATA GEÇİRİLECEK"

Koordinasyon toplantısında gerekli görüşmeleri yaparak bundan sonraki yol haritasını belirlediklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Muğla'da gerek turizmin gerek denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesiyle ilgili yeni yat bağlama yerleri, balıkçı barınakları, mevcut olanların iyileştirilmesi noktasında gerekli istişareleri yaptık. Bunları da en kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, AK Parti Muğla İl Başkanlığı ve Yatağan Belediyesi'ni de ziyaret etti.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ABD'DE "YILIN PROJESİ' SEÇİLDİ

Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin, mühendislik sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Engineering News Record (ENR) tarafından 'Yılın Projesi' ödülüne layık görüldüğünü duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Mayıs 2023'te Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen 'Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri' kapsamında da birincilik ödülüne layık görüldü. Köprü, şimdi de ENR tarafından 'Yılın projesi' ödülüne layık görüldü" diye konuştu.