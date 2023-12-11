  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi…

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi…

Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu? SSK ve Bağ-Kur'lu 4 milyon 689 bin emeklinin beklediği 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte, 5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi…

HABER MERKEZİ

Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi araştırmaları başladı. 4.7 milyon emeklinin faydalanacağı çalışan emekliye 5 bin TL ödemeleri Aralık ayının ilk yarısında tamamlanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan düzenleme tek seferlik olacak. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte, SSK Bağkur çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi…

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi…

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi…

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

Başkan Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

5 BİN TL İKRAMİYE KİMLERE YATIRILACAK?

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi…

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında bugün Genel Kurul'a gelen torba yasanın en geç önümüzdeki haftaTBMM'de kabul ederek yasalaşması çalışan emeklilere de en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

ARALIK 2023 YATIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnafla birlikte 4 milyon 689 bin çalışan tüm emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini de düzenleyen 86 maddelik Torba Yasa Teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifin Meclis'ten geçmesi durumunda emekli ikramiyelerinin 15 Aralık'tan itibaren ödenmesi bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından Meclis, 11 Aralıktan itibaren 2024 Bütçesinin görüşmelerine başlayacak.

15 MİLYON 120 BİN EMEKLİNİN TAMAMINA ÖDENECEK!

Aralık ayının 15'inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA