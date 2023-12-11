‘Cesur adımlar atan tek lider Erdoğan’

Gazze'de yaşanan vahşet, dram, terör durmaksızın sürüyor. 'Medeni' batı devletlerinin çoğu yaşananlara kulaklarını tıkayıp vahşeti görmezden geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, Gazze'deki zulmü durdurmak için başından beri diplomasi trafiği yürütüyor, tüm yaşanan vahşeti durdurmak için her platformda mücadele ediyor. Katar merkezli Al Jazeera televizyonun İstanbul Büro Şefi Mohammed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için gösterdiği cesur tavra değinerek, Dışişleri Bakanı Fidan'la MİT Başkanı Kalın'ın arka planda yürüttüğü diplomasiye dair bilgiler verdi.

Al Jazeera televizyonun İstanbul Büro Şefi Abdulazim Mohammed, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünyada İsrail'i "terör devleti" olarak adlandırabilen tek cumhurbaşkanı olduğunu belirtti. Mohammed, "Başkan Erdoğan, Netanyahu'yu yargılanması gereken bir suçlu, bir kasap olarak tanımlayan tek kişidir. Bunu söyledi ve her gün tekrarladı" dedi. Başkan Erdoğan'ın, Hamas'ı bir "direniş hareketi" olarak adlandırdığına değinen Mohammed, "Başkan Erdoğan, mevcut kriz ışığında Hamas liderliğini kabul eden bir cumhurbaşkanı. Bunu başka kim yapabilir" diye de ekledi.

'BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER'

Gazze'de yaşanan acılara başından beri en büyük tepkiyi veren Başkan Erdoğan, en son İsrail'in Hamas tehdidine de sert tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin dışında yaşayan (bu ülkelere Türkiye de dahil) Hamas üyelerine yönelik suikast planlarına ilişkin, "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler" ifadelerini kullanmıştı.

"KALIN, HAMAS'LA SÜREKLİ TEMAS HALİNDE"

MİT'in çalışmalarına dair de konuşan Mohammed, "MİT Başkanı İbrahim Kalın, savaşın başından beri Hamas liderliğiyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde. Hamas liderliği ve kadroları, siyasi ve medya çalışmalarını Erdoğan'ın emriyle Türkiye'den yönetiyor" ifadelerini kullandı.

FİDAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve MİT'in yürüttüğü kritik temaslar hakkında da bilgi veren Al Jazeera çalışanı, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, krizin başından bu yana Hamas liderliğiyle üç kez görüştü. Hakan Fidan, sessiz hareket eden biri. Gazze'nin menfaatine -henüz açıklanmamış- pek çok şey yaptı. Hamas'ın liderleri bu konuda konuşacak en iyi mercidir" dedi.