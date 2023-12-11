“İnsanlık ve insan hakları can çekişiyor”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, başta savaş ve soykırımın yok ettiği Gazzeliler olmak üzere tüm dünya için bir çıkış kapısı, bir çözüm noktası, bir kurtuluş vesilesi olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, insanlık ailesini saygı, dostluk, barış, adalet, özgürlük, eşitlik gibi etik ve değerli idealler etrafında buluşturmak üzere 10 Aralık 1948 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin üzerinden 75 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Dün Irak, Suriye, Srebrenitsa, bugün ise Gazze; insanlığın ve insan haklarının can çekiştiğinin delilidir" dedi.