AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı yapılıyor.
MKYK toplantısının öncelikli gündem başlığı, 31 Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklar olacak.
Belediye başkan adaylarını belirlemek için dün ilk toplantısını gerçekleştiren Aday Tespit Komisyonu'nun çalışmaları konuşulacak.
AK Parti ve MHP heyetlerinin yerel seçimlerde iş birliğine ilişkin görüşmelerindeki son durum ele alınacak.