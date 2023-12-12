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AK Parti MKYK toplantısı bugün yapılacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda, iç ve dış gelişmelere dair değerlendirme yapılacak.

HABER MERKEZİ
AK Parti MKYK toplantısı bugün yapılacak

MKYK toplantısının öncelikli gündem başlığı, 31 Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklar olacak.

Belediye başkan adaylarını belirlemek için dün ilk toplantısını gerçekleştiren Aday Tespit Komisyonu'nun çalışmaları konuşulacak.

AK Parti ve MHP heyetlerinin yerel seçimlerde iş birliğine ilişkin görüşmelerindeki son durum ele alınacak.

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Bölgedeki insani durum ve Türkiye'nin Filistin diplomasisiyle ilgili değerlendirme yapılacak.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın durumu da MKYK'nın gündemine gelecek.

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