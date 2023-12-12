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İnternet alışverişlerinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor! O bedeli artık tüketici ödeyecek

İnternetten alışveriş yapan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren uygulama 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor. Buna göre artık alışverişten vazgeçme, kargoyu teslim almama durumunda cayma hakkını kullanacak tüketici, kargo iade ücretini kendi ödeyecek.

HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayı itibarıyla evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı yüzde 95,5 seviyesine çıktı. 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 87,1 oldu.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA ORANI YÜZDE 49,5 OLDU İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 90,9, kadınlarda ise yüzde 83,3 olarak kayıtlara geçti. 2022 yılının ekim ayı ile 2023'ün ekim ayını kapsayan 12 aylık süreçte internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı yüzde 49,5 oldu.

İnternet alışverişlerinde yeni 1 Ocak’ta başlıyor! O bedeli artık tüketici ödeyecek

SİPARİŞ VERME ORANI ERKEKLERDE 52,4 KADINLARDA YÜZDE 46,6 OLDU
Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde 52,4 kadınlarda yüzde 46,6 olarak kaydedildi.

2023 yılının ilk 3 ayında internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin yüzde 75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar aldı. 2023 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde sorunla karşılaşan bireylerin oranı yüzde 27,1 oldu. En fazla karşılaşılan sorunlar sırasıyla yüzde 13,6 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve yüzde 11,1 ile yanlış veya hasarlı mal, hizmet teslimi oldu.

İnternet alışverişlerinde yeni 1 Ocak’ta başlıyor! O bedeli artık tüketici ödeyecek

ÜRÜNLERİN İADE SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için ürünlerin iade sürecinde değişiklik yapıldı. İnternetten alınan ürünlerin iadesinin, tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

İnternet alışverişlerinde yeni 1 Ocak’ta başlıyor! O bedeli artık tüketici ödeyecek

MALI AYIPLIYSA TÜKETİCİ İADEYE İLİŞKİN MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULMAYACAK
Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.

YILBAŞINDAN SONRA KARGO BEDELİNİ TÜKETİCİ ÖDEYECEK
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Yılbaşından sonra kargo bedelini, ürün ayıplı mal olmadıkça tüketici ödeyecek. Kargoyu teslim almama, alışverişten vazgeçme durumunda şirket, kargo ücreti için tahsil davası açabilir. Bu uygulama dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Daha önce tüketicileri dolandıran, kötü niyetli kişilerce kargo şirketi adıyla gönderilen mesajlara daha sık rastlanabilir.

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