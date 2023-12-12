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Haberler Gündem İŞKUR 109.781 personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

İŞKUR 109.781 personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 109 bin 781 personel istihdam edecek. Peki başvurular ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İŞKUR'da temizlik görevlisi, depo memuru, güvenlik, aşçı, satış elemanı gibi birçok ilanlar yer almakta. İşte İŞKUR iş ilanları, başvuru sayfası ve diğer merak edilenler...

HABER MERKEZİ

109.781 İŞKUR işçi alımı ilanı paylaşıldı. Birçok kurumda yüzden fazla branşta yapılacak alımlar için iş arayanlar harekete geçti. İlk şart e-şubeye kayıt olmak. Ardından kamuda ve dışında açılan tüm ilanlara başvuru yapılabiliyor. İşte, alımda tüm detaylar…

Binlerce kişilik iş ilanları İŞKUR üzerinden yayında. İşçiyi işverenle buluşturan kurumda her gün iş ilanlarına bir yenisi ekleniyor.İŞKUR e-şube girişi ardından aktif olarak iş arayanlar kendilerine uygun branşı değerlendirebiliyor. Neredeyse 81 ilde açılan ilanlarda başvuru şartları ise branş bazında belirleniyor.

İŞKUR 109.781 personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

İŞKUR kayıt ve başvuru adımları şöyle:

Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

Çalışma yeri bilginizi girin.

Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

İşyeri seçin.

Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

İşyeri unvanını girin.

Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR 109.781 personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

109 BİN 781 PERSONEL ALIMI YAPILIYOR!

An itibarıyla İŞKUR'da açık iş ilanı sayısı 109 bini aşmış durumda. İster var olan ilanlar üzerinden isterseniz kişisel bilgilerinizi sisteme kaydederek size uygun pozisyonlara başvuruda bulunabiliyorsunuz.

İŞKUR personel alımında satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi birçok alan bulunuyor. Öte yandan yapılan zanaat bazlı detaylı branşlar da mevcut.

İşte o iş ilanları:

AÇIK İŞ İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Peki, nasıl başvurulur?

İŞKUR 109.781 personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURMAK İÇİN İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.
Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.
İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.
Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

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