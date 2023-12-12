İŞKUR 109.781 personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

109.781 İŞKUR işçi alımı ilanı paylaşıldı. Birçok kurumda yüzden fazla branşta yapılacak alımlar için iş arayanlar harekete geçti. İlk şart e-şubeye kayıt olmak. Ardından kamuda ve dışında açılan tüm ilanlara başvuru yapılabiliyor. İşte, alımda tüm detaylar…

Binlerce kişilik iş ilanları İŞKUR üzerinden yayında. İşçiyi işverenle buluşturan kurumda her gün iş ilanlarına bir yenisi ekleniyor.İŞKUR e-şube girişi ardından aktif olarak iş arayanlar kendilerine uygun branşı değerlendirebiliyor. Neredeyse 81 ilde açılan ilanlarda başvuru şartları ise branş bazında belirleniyor.