İzmir’de hareketli anlar! Kayalıklardan düşen gencin kurtarılma anları kamerada

İzmir'in Menderes ilçesinde, yürüyüş için çıktığı dağda kayalıklardan düşüp yaralanarak mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün Gümüldür Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana yürüyüş için giden Mehmet Güler'e (30) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama ve kurtarma çalışmasına başlayan AFAD, Jandarma, ANDA, AKUT ve MENDAK Arama ve Kurtarma ekipleri, Güler'in kayalıklardan düşerek mahsur kaldığını belirledi.

HELİKOPTERLE BÖYLE KURTARILDI

Yapılan kontrollerde vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Güler'in bulunduğu yerden alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter bölgeye sevk edildi. AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sedyeye bağlanan yaralı Güler, ekiplerce bulunduğu yerden helikoptere alındı. Güler'in kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adnan Menderes Havalimanı'na götürülen Güler, burada hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Menderes Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.