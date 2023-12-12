Noterler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte noter mesai saatleri...

Noterlerde her gün pek çok vatandaş işlem gerçekleştiriyor. Noter çalışma saatleri resmi işlemlerini yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki noterler bugün açık mı? Noterler cumartesi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Hafta sonu ve hafta içi noterlerin çalışma saatleri detayları.

NOTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'a kadar hizmet veriyorlar.

NOTER ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir.