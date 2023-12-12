PKK’nın sözde cephane sorumlusu etkisizleştirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından 'Ruken Zilan' kod adlı Zeynep Sevim'i düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan terörist Zeynep Sevim, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemlerde, örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladı.

PENÇE-KİLİT harekatında sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüten teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi. Terörist Sevim'in kardeşi 'Zilan Ruken' kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.