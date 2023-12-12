Siyonizmin icadından önce Filistin’de barış içindeydik

İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Filistin İçin Avrupa Zirvesi"nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Neturei Karta International'dan (NKI) Haham Dovid Feldman, Yahudilik ile siyonizm arasındaki farkı anlattı. Zirveye katılmak için ABD'nin New York eyaletinden İstanbul'a gelen İsrail karşıtı Ortodoks Haham Feldman, "Yahudilik bir dindir, sadece bir din, siyaset içermez. Buna karşılık siyonizm tamamen siyasi bir harekettir, milliyetçilikle ilgilidir ve Yahudi dinini temsil etmez. Ne yazık ki insanlar bu ikisinin aynı olduğunu ve tüm Yahudilerin İsrail'i desteklediğini düşünüyorlar ancak durum böyle değil" dedi.

'VARLIĞI YAHUDİ İNANCINA AYKIRI'

Dünya çapında birçok Yahudi'nin İsrail devleti tarafından işlenen suçlara karşı çıktığını aktaran Feldman, İsrail devletinin fiili varlığının Yahudi inancına aykırı olduğunu ve bu yüzden İsrail devletinin varlığına da karşı çıktıklarını dile getirdi. Dünyada kendisi gibi düşünen yüz binlerce anti-siyonist Yahudi olduğunu kaydeden Feldman, New York'ta çok güçlü bir anti-siyonist topluluğun bulunduğunu söyledi.

"TEVRAT'TA YAŞAKLANMIŞTIR"

Feldman, "Biz Filistin'e yapılan her şeyin yanlış olduğunu söylüyoruz. Bütün bu suçlar, öldürmeler, çalmalar, baskılar ve en başından beri bütün bir halka uygulanıyor. Bu sadece bugün, son iki ayda gördüğümüz bir soykırım değil. En başından beri Filistin'in işgal edilmesi de yanlıştır, bu bir suçtur" ifadelerini kullandı. İsrail'in yaptıklarının sadece uluslararası hukuka göre değil, Yahudilik açısından da suç olduğunun altını çizen Feldman, "Tevrat işlenen tüm bu suçları yasaklamaktadır" şeklinde konuştu. Feldman, İsrail hiç suç işlememiş ve bölgede insanlar barış içinde yaşıyor olsaydı bile Yahudi öğretileri gereği İsrail'e karşı çıkacaklarını kaydetti.

142 FİLİSTİNLİ KADIN HAPSE ATILDI

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attığı belirtildi. Açıklamada, eldeki verilerin Filistinli kadınların Ed-Damun ve Hod Haşaron dahil farklı hapishanelerde tutulduğunu gösterdiği bildirildi. İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL ÖLEN ASKER SAYISINI 430 OLARAK AÇIKLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 430 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu. Ordu, 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

'İSRAİL TANKLARI KENDİ VATANDAŞLARINI ÖLDÜRDÜ'

İSRAİL'DE 7 Ekim günü yaşananlara dair konuşan yeni tanık, olay günü İsrail tanklarının Hamas mensupları ile kendi vatandaşlarını da vurduğunu ve bir evde çocuklar dahil 14 İsrailli rehinenin ölümüne yol açtığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hamas'ın Beeri bölgesinde bulunan kibutza (İsrail'de ortak çalışma esaslarına göre oluşturulmuş tarımsal topluluk) yönelik saldırısında 12 yaşındaki kız çocuğu Liel Hetzroni'nin arasında bulunduğu 14 kişinin öldüğü iddia edilmişti. İkiz kardeşler Liel ve Yanai Hetzroni'nin rehin tutulduğu evde bulunan ve oradan sağ çıkan Yasmin Porat'ın, 15 Kasım'da, ölümlerin nedeninin İsrail tank ateşleri olduğunu anlatmasının ardından, rehinelerin bulunduğu evin sahibi Hadas Dagan da sessizliğini bozdu. Dagan İsrail ordusunun, Hamaslılar tarafından tutulan İsrailli sivillerin bulunduğu eve tank ateşleri ve ağır silahlarla saldırdığını doğruladı.

ESKİ İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNDEN NETANYAHU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

ABD'NİN eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu. Indyk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun çoktan istifa etmiş olması gerektiğini belirtti. Netanyahu'nun bedeli ne olursa olsun iktidarda kalma isteğinin İsrail için açık tehlike olduğunu kaydeden Indyk, "Netanyahu'nun ABD-İsrail ilişkileri için ne kadar büyük tehYahudilerin düşü- like olduğunu uzun yıllar bizzat çalışarak gördüm" ifadesini kullandı