TBMM Genel Kurulu’nda fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez’in sağlık durumu nasıl?

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul sağlık ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.