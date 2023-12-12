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Haberler Gündem TSK personel alımı detayları belli oldu! KPSS şartı aranmıyor...

TSK personel alımı detayları belli oldu! KPSS şartı aranmıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri KPSS şartı aranmaksızın askeri personel alımı yapılacağını duyurmuştu. TSK personel alımı detayları da belli oldu. Peki TSK personel alımı ne zaman başlıyor? TSK kaç personel alacak? TSK personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

TSK personel alımı süreci devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için muvazzaf astsubay alımı yapacak. Müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak. Peki diğer başvuru şartları neler? Seçim aşaması nasıl ilerleyecek? İşte TSK personel alımı ile ilgili tüm detaylar…

TSK KPSS ŞARTSIZ ASKERİ PERSONEL ALACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) KPSS şartı aranmaksızın dış kaynaktan bando sınıfı için muvazzaf astsubay alımı yapacak. Muvazzaf astsubay başvuruları 24 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

Milli Savunma Bakanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bando sınıfı muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere 55 astsubay alacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 15, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 14 muvazzaf astsubay alınacak.

TSK personel alımı detayları belli oldu! KPSS şartı aranmıyor...

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 ve daha sonraki doğumlular) başvuru yapabilir.

Müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye
alınacak.

Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakat sınavında başarılı olup yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunanlar alınacak.

Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlar alınacak.

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NELER?

(1) Genel Kültür Sınavı,
(2) Evrak Kontrol,
(3) Fiziki Değerlendirme,
(4) Kişilik Değerlendirme Testi,
(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
(6) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,
(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
(8) Mülakat Sınavı,
(9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

TSK personel alımı detayları belli oldu! KPSS şartı aranmıyor...

Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar Genel Kültür sınavına çağrılacak, Genel Kültür Sınavından 50 puan ve üzerinde alan adaylar ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacak.

İkinci seçim aşamasına çağrılacak aday miktarı; Genel Kültür Sınavı puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

En düşük puanlı adayın puanı "Baraj Puanı" olacak. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacak.

Seçim aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması sorumluluğu adayların kendisine ait olacak.

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri ANKARA'da icra edilecek.

TSK personel alımı detayları belli oldu! KPSS şartı aranmıyor...

TABİ OLUNACAK AŞAMALAR VE SINAVLAR

Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

1. Genel Kültür Sınavı (50 soru)

Türkçe (Dil Bilgisi, Anlatım Bozukluğu, Anlatım Bütünlüğü) - 20 soru
Türk İnkılap Tarihi (Ali İhsan Gencer, Sebahattin Özel) - 20 soru
T.C. Anayasası (Tümü) - 5 soru
Güncel Konular; Ekonomik, politik, spor, askerî konular, dünya gündemi, bilim ve teknolojideki son gelişmeler (01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023) - 5 soru

2. Evrak Kontrol
3. Fiziki Değerlendirme

Adaylar için asgari boy standardı 168 cm. Ölçümler ayakkabısız yapılacak.

4. Kişilik Değerlendirme Testi
5. Fiziki Yeterlilik Testi

Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen adaylar mekik, şınav ve 400 m koşu branşlarında değerlendirilecek.

Adaylar en az iki branştan en az 1 (400 metre koşudan en az 5) puan almak zorunda.

6. Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
7. Sağlık Muayenesi
8. Mülakat Sınavı

Mülakat, komisyon ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilecek.

Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecek.

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

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