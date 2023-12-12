TSK personel alımı detayları belli oldu! KPSS şartı aranmıyor...

TSK personel alımı süreci devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için muvazzaf astsubay alımı yapacak. Müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak. Peki diğer başvuru şartları neler? Seçim aşaması nasıl ilerleyecek? İşte TSK personel alımı ile ilgili tüm detaylar…

TSK KPSS ŞARTSIZ ASKERİ PERSONEL ALACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) KPSS şartı aranmaksızın dış kaynaktan bando sınıfı için muvazzaf astsubay alımı yapacak. Muvazzaf astsubay başvuruları 24 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

Milli Savunma Bakanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bando sınıfı muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere 55 astsubay alacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 15, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 14 muvazzaf astsubay alınacak.