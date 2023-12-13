“Kültürel miraslarımız hazine değerinde”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hazine değerindeki kültürel değerlerin mirasçısı olmaktan iftihar ettiklerini belirtti. "Yurdumuz Anadolu'da, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, 100 yaşındaki Cumhuriyetimize kadar, neredeyse bin yıllık köklü bir geçmişimiz var" diyen Erdoğan, Türkiye'nin kültür havzasının Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyayı kapsadığına işaret etti.

"TÜRKİYE, İKİNCİ ÜLKE KONUMUNDA"

ERDOĞAN, "Öyle bir zenginliğe sahibiz ki bugün Türkiye, 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde en çok kayıtlı kültürel değeri olan ikinci ülke. Köklü medeniyetimizin birikimi, müzelere, kütüphanelere, arşivlere sığmayacak derinlikte" dedi.

'ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ'

ANADOLU'NUN masallara yakışan zenginliklerini keşfetmek ile unutulmaya yüz tutmuş hazinelerini ortaya çıkarmanın herkesin en öncelikli görevlerinden olması gerektiğini dile getiren Emine Erdoğan, "Türk milleti olarak bizi asırlardır ayakta tutan gücün, her gün yeniden üreterek, bugüne taşımayı başardığımız kültürel derinliğimizden geldiğini biliyoruz" diye konuştu.