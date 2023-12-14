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49 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-39' operasyonu: 378 gözaltı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç-39" operasyonunda 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 378 şüpheli gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ
49 ilde zehir tacirlerine ’Narkogüç-39’ operasyonu: 378 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ ve Antalya'nın da olduğu 49 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 886 kilogram sentetik uyuşturucu, 14 kilogram kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 378 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Operasyonun detaylarını Bakan Yerlikaya paylaştı:

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