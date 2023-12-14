İzmir için üç isim istedi

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İzmir için yerel seçimler öncesi kritik bir zirve gerçekleştirdi. Genel merkez yöneticilerinin de katıldığı toplantı parti genel merkezinde gerçekleşti. İzmir'den il başkanları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile bazı il başkan yardımcılarının yer aldığı toplantıda 110 partili hazır bulundu.

TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

YAKLAŞIK bir saat süren toplantıda partililere zarf dağıtıldı ve ilçelerinde belediye başkanı olarak görmek istedikleri üç ismi yazmaları istendi. Kağıtlara yazılan isimler, bir zarfa konularak Başkan Erdoğan'a teslim edildi. Bu zarfta yazan isimlerin sadece Erdoğan tarafından bilindiği kaydedildi.

"HİZMETSİZLİK ORTADA"

"İZMİR'DE bu seçimde rekor oy alacağız" diyen Başkan Erdoğan'ın çalınmadık kapı bırakılmaması, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi talimatı verdiği kaydedildi. Erdoğan'ın, "İzmir'deki hizmetsizlik ortada. Bu sefer İzmir'i almamız gerekiyor. Çok çalışacağız. En iyi adaylarla yola çıkacağız. Sizlere güveniyorum. birgüveniyorum. İnancımız tam Büyükşehir adayımızı en yakın zamanda belirleyeceğiz" dediği öğrenildi.

SAYGILI: GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İzmir'imizin hak ettiği eser ve hizmetlerle buluşması için gece gündüz demeden alışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

25 İLÇE AK PARTİ'DE 5 İLÇE İSE MHP'DE

İZMİR'DE Milletvekillerinden belediye başkan adayı gösterilmeyeceği, 30 ilçeden 5'inde MHP'nin, 25 ilçede ise AK Parti adayının destekleneceği öğrenildi. 2019 yerel seçimlerinde Aliağa, Narlıdere, Foça, Dikili ve Çeşme'de MHP'nin ortak adayı desteklenmişti.

HÜDA PAR LİDERİ YAPICIOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Yapıcıoğlu, "Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir talep ve irade uyuşması olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar" dedi.

ŞEHİT TEĞMENİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Emir'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.