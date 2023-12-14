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Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi sonuçları...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi sonuçları...

İŞKUR işbirliği ile Sağlık Bakanlığı, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 419 sürekli işçi alınacağını duyurmuştu. 4 - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanana başvuruların ardından sonuçlar merak edilip, araştırılmaya başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı izle ekranı kura tarihinin belli olmasının ardından araştırılmaya başladı. Bakanlık bünyesine temizlik görevlisi pozisyonunda çalıştırılmak üzere 419 sürekli işçi alımı yapılacak. Söz konusu alım için başvurular 4 - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Şimdi başvuru sahiplerinin gündeminde Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, Eski hükümlü/TMY Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Söz konusu pozisyon için başvurular, 4 - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi, 22 Aralık 2023 Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Saat 09.00'da başlayan kura çekilişi, 18.00'de sona erecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları kura çekimi ardından erişime açılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 419 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarının nasıl sorgulanabileceği ve izlenip izlenemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili Bakanlık'tan açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

ADAYLAR SINAVA KATILACAK

Uygulanacak sınavın yöntemi; "Sözlü Sınav" olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır.

EN AZ 60 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir.

Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

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