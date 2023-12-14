Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları kura çekimi ardından erişime açılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 419 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarının nasıl sorgulanabileceği ve izlenip izlenemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili Bakanlık'tan açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

ADAYLAR SINAVA KATILACAK

Uygulanacak sınavın yöntemi; "Sözlü Sınav" olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır.

EN AZ 60 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir.

Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.