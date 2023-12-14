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Haberler Gündem Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

AA
Son dakika! MİT’ten nokta operasyon! Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE EYLEM TALİMATI VERİYORDU

Mizgin Guyi kod adlı Sebahat Ormanlı, Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veriyordu. MİT tarafından, "Terör Arananlar Listesi"nde Yeşil Kategori'de yer alan Sebahat Ormanlı'nın, etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

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