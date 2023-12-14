Zulmü duyuran hedef oluyor! İsrail 86 gazeteciyi öldürdü, 6’sı esir

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşanmasına neden oluyor. Hiçbir ayrım gözetmeden sivilleri hedef alan işgal rejimi, Filistinlilerin mağduriyetini uluslararası kamuoyuna duyuran gazetecileri de 'bilinçli' olarak hedef alıyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, yaşamını yitiren gazeteci sayısı 86'ya yükseldi. Bu gazetecilerden 9 tanesi ise kadın. 6 gazeteci ise İsrail rejimi tarafından esir edildi. Esir edilen gazetecilerin akıbeti ise bilinmiyor.

AİLELERİYLE BİRLİKTE HEDEF ALDI

İsrail'in hayattan kopardığı gazetecilerin yaşam hikayeleri de yürekleri dağlıyor. Bir dönem Anadolu Ajansı (AA) muhabiri olarak da görev yapan Ola Atallah isimli kadın gazeteci, Gazze'nin doğusundan bulunan Ed-Derc Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldü. Evi bilerek hedef seçilen Atallah, akrabalarıyla birlikte hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren bir diğer kadın gazeteci ise Dua El Cebbur. Siyonist rejimin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti.

TEHDİDE BOYUN EĞMEYENİ ÖLDÜRÜYOR

Filistinli gazeteci Enes eş- Şerif, yaptığı açıklamada, 'yayınlarına son verme' tehdidinin akabinde evinin bombalandığını açıkladı. Şerif, "Evimizin bombalanması, İsrailli subaylardan, İsrail savaşındaki olayları haber yapmayı durdurmam ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan yayın yapmayı durdurmam yönünde aldığım tehditlerden haftalar sonra gerçekleşti." dedi. Şerif'in evine yapılan saldırıda babası Cemal eş-Şerif yaşamını yitirmişti.

KASITLI ÖLDÜRÜLDÜLER' AÇIKLAMASI

Gazze Hükümeti Medya Ofis tarafından yapılan açıklamada da "İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşında, Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla 86 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdü" ifadeleri yer verilmişti.