Bakan Yerlikaya: 49 ilde 378 zehir taciri yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, 49 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç- 39 Operasyonu"nda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyona 652 ekip, bin 442 personel 25 narkotik dedektif köpeğinin katıldığını belirtti.