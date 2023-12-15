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Haberler Gündem MSB bedelli askerli ücreti açıklandı mı? 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

MSB bedelli askerli ücreti açıklandı mı? 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Memur maaş zammına göre yılda iki kez belirlenen bedelli askerlik ücreti Aralık ayına girilmesiyle birlikte merak edilip, araştırılmaya başlandı. Peki, 2024'te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Bedelli askerlik ücreti 2024 son gelişmeler ile takip ediliyor. Aralık ayının gelmesiyle asgari ücret, memur ve emekli zammı için çalışmalar başladı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birçok kalemde olduğu gibi bedelli askerlik ücretleri de değişecek. Ancak bedelli askerlik ücretleri henüz belli olmadı. Memur aylık katsayısı hesaplanarak yeni bedelli askerlik ücreti yeni yıldan sonra açıklanacak. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler...

MSB bedelli askerli ücreti açıklandı mı? 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

MSB bedelli askerli ücreti açıklandı mı? 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

MSB bedelli askerli ücreti açıklandı mı? 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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