MSB bedelli askerli ücreti açıklandı mı? 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti 2024 son gelişmeler ile takip ediliyor. Aralık ayının gelmesiyle asgari ücret, memur ve emekli zammı için çalışmalar başladı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birçok kalemde olduğu gibi bedelli askerlik ücretleri de değişecek. Ancak bedelli askerlik ücretleri henüz belli olmadı. Memur aylık katsayısı hesaplanarak yeni bedelli askerlik ücreti yeni yıldan sonra açıklanacak. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler...