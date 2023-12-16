İlim Yayma Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, tören sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli hocalarım değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün vefat haberini derin üzüntüyle öğrendiğimiz Kuveyt Emiri'ne Allah'tan rahmet diliyorum. İlim Yayma Mükafatları Töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yıl, önceki yıllara göre 50. yıla özel Aziz Sancar hocamıza özel bir mükafat veriyoruz. Aziz Sancar hocamıza şükranlarımızı gönderiyoruz.

Osmanlı Devleti'nde bütün gayrimüslimlerin teşkilatları vardı. Niçin? Çünkü Osmanlı Devleti'nde millet sırtını devlete yaslamıştı. Devlet arkasından çekilince millet adeta çırılçıplak ortada kaldı. 1950 sonrasında kurumlaşma cemiyetleşme başladı. İlk cemiyetlerimizden biri de İlim Yayma Vakfı olmuştur. Tek parti faşizmi yıkılmıştır. Bu ilk dönemdeki demokrasi ve atılımların en önemli adımlarından biri de eğitimde atılmıştır.

Bugün cemiyetimiz ve vakfımız iftihar verici bir müessese konumundadır. İmam hatip okullarının kuruluşun ve yaşamasında cemiyetimizin çok önemli katkıları olmuştur.

Biz, kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz.

Son dönemde, yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz.

Bir milletin varlığını sürdürebilmesi ve geleceğine güvenle bakabilmesi yetiştirdiği nesillerin donanımına bağlıdır.

Kendi evlatlarımızı teknolojiyle birlikte hızla bünyemizi saran yeni iletişim mecralarının sinsi, yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı korumak zorundayız.

Cetvelle sınırlarını cizdikleri devletleri yönrügelerinde tutanlar terörden darbeye kadar her türlü yolu denediler.

Zalim İsrail yönetiminin Gazze'deki katliamlarının önüne geçeceğimiz günler yakındır.