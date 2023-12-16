Saldırgan köpeklerle göz teması kurmayın

Son dönemlerde yaşanan köpek saldırılarının artmasıyla birlikte uzmanlar, saldırılara karşı nasıl korunması gerektiğini anlattı. Anadolu çoban köpeği üreticisi Çetin Türkoğlu, "Köpekten asla ve asla kaçmamamız lazım. Köpek ile birebir göz temasına girmememiz lazım. Eğer köpekle göz temasına girersek köpek daha da hırçınlaşabilir. Köpeğin geldiği istikametin tersi istikametine doğru gitmemiz lazım" dedi. Saldırıların en önemli sebebinin köpeklerin bulundukları alanı sahiplenmesi olduğunu aktaran Çetin Türkoğlu, "Biz, onların yaşam alanlarını ihlal etmiş gibi gözüküyoruz. O alanlara girdiğimiz zaman, köpekler orayı sahiplenmek istiyor. Sahiplendikleri zaman da agresif olabiliyorlar. Tehdit olarak görmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de insanların elinde veya sırtında taşıdıkları çanta ve bunun gibi eşyalardır" dedi.