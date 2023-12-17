Başkan Erdoğan yarın Macaristan’a gidiyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan yarın Macaristan'a gidecek. Başkan Erdoğan'ın 18 Aralık'taki Budapeşte ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir güne karşılık geliyor. Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrası kesilen diplomatik ilişkiler, 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden kurulmuştu. Söz konusu anlaşmanın üzerinden 100 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında, tarihi anlam taşıyan bu günün yanı sıra ikili siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerinin değerlendirilmesi öngörülüyor.

ÜST DÜZEY KONSEY TOPLANTISI

MACARİSTAN Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Victor Orban'ın da aralarında olduğu isimlerle görüşecek Erdoğan'a bakanlar da eşlik edecek. Görüşmelerde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinden Gazze'deki son duruma kadar gündem maddeleriyle birlikte Türkiye- Macaristan ekonomik ve siyasi ilişkilerinin masaya yatırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da gerçekleştirilecek. İki ülke bakanları aynı masada ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak.