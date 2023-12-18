36 ilde eş zamanlı operasyon! 144 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; "Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçlarıyla, Yasa Dışı Bahisle, Suç Gelirleriyle, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Suçlarıyla" mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-10 operasyonlarında toplam 144 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye, 3 adet lüks marka araç, 850 bin dolar kripto para ve 4 milyon Türk lirasına el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Muğla, Eskişehir ve İstanbul olmak üzere 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Sibergöz-10 operasyonlarında "Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele" kapsamında 14 il merkezli toplam 20 ile 54 şüpheli, "Yasa Dışı Bahisle Mücadele" kapsamında 4 il merkezli toplam 8 ilde 48 şüpheli, "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele" kapsamında; 33 şüpheli ile "Suç Gelirleriyle Mücadele" kapsamında; Muğla merkezli 3 ilde 9 şüpheli olmak üzere toplamda 144 kişi gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında 4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye, 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete el konuldu. Ayrıca; 850 bin dolar değerinde kripto varlığa, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına, 4 milyon 210 bin Türk lirası, 101 bin 634 dolar ve 101 bin 90 euro'ya, tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeler, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.Yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonlar artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.