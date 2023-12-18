AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nereden öğrenilir?

AÖL sınav giriş belgesi öğrenme ekranı öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile sınav yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. Açık Lise sınav tarihleri 2023 için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2023/1 dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez düzenlenecek sınavlara katılacak adaylar ise AÖL sınav giriş belgesine odaklandı. Sınav giriş belgeleri sınav gününde adayların yanında bulunacak. Adaylar AÖL sınav belgelerini https://aol.meb.gov.tr/ internet adresinden alabilecekler. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2023/1. dönem sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, sınav takvimi ve konu hakkında bilgiler...