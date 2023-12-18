AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nereden öğrenilir?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre sınavlar 3 oturum halinde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?



Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.