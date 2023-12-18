  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nereden öğrenilir?

AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nereden öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarhileri belli olurken, öğreciler de AÖL sınav giriş belgelerini nereden, nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. Peki AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

AÖL sınav giriş belgesi öğrenme ekranı öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile sınav yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. Açık Lise sınav tarihleri 2023 için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2023/1 dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez düzenlenecek sınavlara katılacak adaylar ise AÖL sınav giriş belgesine odaklandı. Sınav giriş belgeleri sınav gününde adayların yanında bulunacak. Adaylar AÖL sınav belgelerini https://aol.meb.gov.tr/ internet adresinden alabilecekler. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2023/1. dönem sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, sınav takvimi ve konu hakkında bilgiler...

AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nereden öğrenilir?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile

Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nereden öğrenilir?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre sınavlar 3 oturum halinde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA