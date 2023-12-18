Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Macaristan ziyareti! “Gazze’de ateşkes için yoğun çaba harcıyoruz”

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

İki ülke heyetlerinin de bir araya gelmesinin ardından, Türkiye ile Macaristan arasında anlaşmalar imzalandı. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

(Orban ile) Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık.

(Gazze) Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz.

(Gazze) Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.

Orban'la akdettiğimiz ortak siyasi bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık.

(Macaristan'la) Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı.