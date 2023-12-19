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Haberler Gündem Adana Büyükşehir’e ‘rüşvet’ operasyonu

Adana Büyükşehir’e ‘rüşvet’ operasyonu

Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ
Adana Büyükşehir’e ‘rüşvet’ operasyonu
ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında dün sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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