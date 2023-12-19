İki mülteci kampı yine bombalandı

Soykırımcı İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı çoğu çocuk 19 bini aşarken Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla Filistinli de yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tal al-Zaatar'da bulunan Al Awda Hastanesi Direktörü Ahmed Muhanna ve sağlık çalışanları İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir binaya da saldırdı. Hava saldırısında bir ailenin 10 üyesinin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin öldüğü, 100'den fazlasının da yaralandığı bildirildi.

İSRAİLLİ İSTİHBARAT KAYNAĞI İTİRAF ETTİ: ESİRLER HİÇBİR ZAMAN EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ OLMADI

İSTİHBARAT kaynaklarına dayandırılan araştırmaya göre İsrail ordusu, Gazze'de İsrailli esirlerin nerede tutulduğu veya güvenliklerine ilişkin önlemler konusunda çok az istihbaratla "acımasız" saldırılar gerçekleştirdi. İstihbarat kaynakları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk aşamasındaki yoğun bombardımanların, esirlerin nerede tutulduğuna dair net bilgi olmadan gerçekleştirildiğini doğruladı. Bu bilgiyi doğrulayan bir açıklama İsrailli bir istihbarat kaynağından geldi.

KAYNAK, İsrail ordusunun "belirli bir binada olduklarını bilseydi esirleri kasten öldürmeyeceğini" ancak "esirlerin de zarar görebileceğini bilerek binlerce saldırı gerçekleştirdiğini" kaydetti. Öte yandan İsrail medyası, Gazze'de İsrail ordusunun "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz'in "şehit" olarak kaydedilmesi talebinin reddedildiğini yazdı.