Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM'deki Genel Kurul'da yaptığı sunumda, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alınacağı müjdesini duyurdu. Açılacak kadro ve kontenjanları da bildiren Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının ardından Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler arama motorlarında sorgulamalara başladı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne, kimler başvurabilir? İşte açılan kadro ve kontenjanlar ve tüm merak edilenler...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı sunumla Tarım ve Orman Bakanlığı'na 7 bin 158 personel alınacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, personel alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi paylaşmadı. ALımların 2024 yılının ilk aylarında gerçekleşmesi beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.