Putin, yasayı imzaladı: Dost olmayan ülkelerle anlaşmalar kısmen iptal

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İngiltere dahil olmak üzere "dost olmayan ülkeler" ile yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasayı imzaladı. Putin, daha önce "dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan Batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümlerin iptal edilmesi yönünde karar imzalamıştı. Rus hükümeti, ülkeye yönelik "dost olmayan ülkeler" listesini 7 Mart'ta onaylamıştı. Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.