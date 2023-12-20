Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Mülteci kampına 2’nci saldırı

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından ölü sayısı 19 bin 667'ye yükselirken Cibaliya Mülteci Kampı yeniden bombalandı. Saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi. Cibaliya Mülteci Kampı'nın Blok 2 bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında, ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 kişinin yaralandığı ifade edildi. Öte yandan İsrail ordusunun Cibaliya Tıp Merkezi yakınındaki bir bölgeye de saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda, Filistinli gazeteciler İslam Bedir ile Muhammed Ahmed'in yaralandığı aktarıldı. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesi sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor. İsrail ordusunun önceki gün Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti