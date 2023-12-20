Üç suç örgütü elebaşı yakalandı

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si INTERPOL tarafından hakkında kırmızı bülten bulunan, 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 suç örgütü elebaşının yakalandığını açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonu'nda söz konusu şüpheliler yakalandı." Bakan Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan Thomas Josef Konrad'ın uyuşturucu kaçaklığından kırmızı bültenle, Jinking Peng'in ise Çin'de INTERPOL tarafından "dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri" suçundan arandığını belirtti. Difüzyon mesajı ile aranan Daniel Alexander Muller'in ise Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirildiği operasyonun firari şüphelisi olarak arandığı bilgilerine yer verdi.