Yıldızlar geçidi

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 ödül töreni önceki akşam The Ritz-Carlton, Istanbul'da gerçekleştirildi. İnsan ve yapay zeka, geçmiş ve gelecek arasında değişmekte olan dünyada kapı eşiğinde kalanları gizemli yönleriyle odağına alan gecede 14 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu.

GURUR GECESİ OLDU

MOTY sahnesinde '10. Yıl Özel Ödülü' Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'e sunuldu. 'Samsung Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu' ödülü Altın Kafes dizisinin başrol oyuncularından Şifanur Gül'e Yasemin Kaya Allen tarafından sunulurken 'Samsung Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'a ise ödülünü Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Ba��kan Yardımcısı Murat Azdemir verdi.

ATV OYUNCULARI GÖZ KAMAŞTIRDI!

ÜNLÜ AKINI YAŞANDI

Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. Bir çok röportajın da gerçekleştiği törende cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2023 ÖDÜL LİSTESİ

■ Samsung Yılın Yükselen Kadın Oyuncu Ödülü: Şifanur Gül

■ Samsung Yılın Yükselen Erkek Oyuncu Ödülü: Bilal Yiğit Koçak

■ Samsung Moda Tasarım Ödülü: Merve Abedan

■ Yılın Sporcusu: Mauro Icardi

■ Yılın lham Veren Kadınları: Kadın Voleybol A Takımı

■ Yılın Stil Sahibi: Taro Emir

■ Yılın Hype'ı Ödülü: KÖFN

■ 10. Yıl Özel Ödülü: Burak Özçivit

■ Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer

■ Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü: Şener Şen ve Zengin Mutfağı

■ Zamansızlık Ödülü: Teoman

■ Yılın Oyuncusu: Selahattin Paşalı