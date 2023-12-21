THY duyurdu! 11 sefer iptal edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunda; 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Havalimanı kalkışlı-varışı 11 sefer hava muhaleferi nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.