Türkiye Yüzyılı mührü dünyaya vurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde sanata ve sanatçıya verilen değeri vurgulayarak kendini ifade etmek isteyen herkesin önünü açtıklarını belirtti. Sanatçıların desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nın inşa edileceğini ifade eden Erdoğan, "Sizlerden alacağımız güçle dünyaya Türkiye yüzyılının mührünü, ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak vuracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. Törene Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

MEDENİYET VE TARİH MİRASI

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "İlham kaynağını kendi toplumunda, kendi değerlerinde, kendi geçmişinde aramak yerine gözü hep dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı karşısında mahcup, kendi toplumuna karşı mağrur bu kesimlerden objektif bir değerlendirme, milli bir duruş zaten beklemiyoruz. Bununla birlikte gerçeğin de kabul edilmesi gerekir. Cumhuriyet tarihinin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirirken medeniyet ve tarih mirasına da en önemli yatırımları yaptığı dönemi bizimle yaşamıştır" diye konuştu.

İNSANIN ÖZGÜN ÜRETİMİ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilhassa gençlerimizin bize ne kadar farklı gelirse gelsin bu yöndeki gayretlerini takdir ettik, teşvik ettik. Küreselleşen dünyanın, yerel renklerin ve üretimlerin üzerinde yükseldiği gerçeğini unutmadan vatandaşlarımızın kendi toplumuyla birlikte tüm insanlığı kucak çabalarına destek verdik. Yapay zeka gibi teknolojinin algılarımızı zorlayan uygulamaları karşısında en önemli gücümüz insanın özgün üretim yeteneğini koruyacak ve geliştirecek yolları açık tutmaktır."

TÜRKİYE YÜZYILININ MÜHRÜ

Ülkemizi her alanda olduğu gibi kültür sanat faaliyetleri konusunda da Türkiye Yüzyılı hedeflerimize uygun bir seviyeye yükseltmekte kararlı olduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin İkinci asrını Anadolu'daki varlığımızın bin yılını hakkıyla değerlendirmenin yolu, medeniyetimizi maddi ve manevi tüm unsurlarıyla yeniden şaha kaldırmaktan geçiyor. Kutlu yolda en büyük desteği de siz kültür, sanat insanlarımızdan bekliyoruz. Kültür, sanat insanlarımızın ruhunu biçimlendirmediği, gönlünü kıpırdatmadığı, kalp atışını hızlandırmadığı bir kalkınma programı sadece şekilden yani cesetten ibaret kalır. Sizlerden alacağımız güçle dünyaya Türkiye Yüzyılı'nın mührünü, ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak kuracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

'2024 ZALİMLERİN CEZA YILI OLACAK'

GAZZE'DE işlenen insanlık suçları karşısında sergilenen dehşet verici tavırlara şahit olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Tarih bu iğrenç tabloyu buna yol açanları buna göz yumanları, bunu meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacak. Biz bu yargılamanın tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. Başlattığımız girişimler, dünyada giderek daha güçlü destek buluyor. 2024 zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü, mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır" şeklinde konuştu.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

● Bilim Ödülü/ Prof. Dr. Süleyman Uludağ ● Kültür Ödülü/ Prof. Dr. Ali Birinci ● Müzik Ödülü/Emel Sayın ● Resim Ödülü/ İbrahim Atalay ● Karikötür Ödülü/ Hasan Aycın (Adına alan Harun Selman Aycın) ● Sinema Ödülü/ Sami Şekercioğlu (Adına alan Prof. Dr. Alev İdrisoğlu) ● Dijital Sanat Ödülü/ Refik Anadol (Adına alan Feyza Anadol) ● Mimari Ödülü/ Sinan Genim ● Edebiyat Ödülü/ Nazan Bekiroğlu (Adına alan Leyla Didar Bekiroğlu

5 İSMİN VEFA ÖDÜLÜ TEMSİLCİLERİNE VERİILDİ

BU yılki vefa ödülleri 5 ayrı isim adına, temsilcilerine verildi. Ödüller, edebiyatta Attila İlhan (Kerem Alışık) ve Samiha Ayverdi (Necdet Şendil), müzikte Barış Manço (Batıkan Manço), tarihte İsmail Hakkı Uzunçarşılı (Deniz Uzunçarşılı), tiyatroda Muhsin Ertuğrul (Tamer Karadağlı) adına verildi.