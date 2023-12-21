Vekillerden Filistin’e destek mesajı: Kana doymayanlar!

MİLLETVEKİLLERİ, TBMM'deki Şeref Holü'nde kurulan panoda kendi el yazılarıyla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan mesajlar kaleme aldı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Gazze'de kadın ve çocuk olmak" paneli çerçevesinde 13 Aralık'ta Meclis Şeref Holü'nde bir pano oluşturuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda milletvekili, panoya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan çeşitli mesajlar yazdı. Milletvekillerinin el yazılarıyla panoya yazdıkları mesajlarda, saldırıların bir an önce sonlandırılmasına yönelik temennilerle, Gazze'deki insani drama ilişkin duygusal ifadeler yer alıyor.

BAZI MESAJLAR

Bazı milletvekillerinin panodaki mesajları şöyle: TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar: "Kana doymayanlar. Batsın bu dünya!" TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık: "Filistin insanlık vicdanının aynasıdır."